Martedì 4 Giugno 2019, 20:05 - Ultimo aggiornamento: 04-06-2019 20:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Cosa fare in caso di incendio, crollo, pericolo in ambiente scolastico. Il tema è stato al centro di un articolato progetto didattico-educativo curato dall'istituto scolastico comprensivo "Guarini" di Solofra su input del dirigente scolastico Salvatore Morriale con il coordinamento della docente Anna Raddi. E' stato ancheproiettato un cortometraggio, dal titolo «Un sogno da realizzare», ideato e prodotto dagli allievi che hanno seguito le attività formative specificamente incentrate sul progetto-sicurezza.La sicurezza degli edifici scolastici, l’adeguamento alle recenti normative anti-sismiche, il nodo dei controlli e delle certificazioni per garantire l’incolumità degli studenti e degli operatori sono altri aspetti approfonditi nel corso dell'incontro-dibattito al quale hanno preso parte, tra gli altri, anche Alba Maffei assessore alle politiche sociali, Mariangela Vietri assessore alla Cultura, il presidente dell’Ordine degli Architetti di Avellino Erminio Petecca.L'architetto Raddi, in qualità di organizzatrice e ideatrice dell'evento, ha descritto il tema dell’incontro, sottolineando «l’importanza della sicurezza negli edifici in quanto la maggior parte delle nostre attività si svolge all’interno di strutture e da ciò si evince come sia importante che siano ben progettate».