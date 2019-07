CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 6 Luglio 2019, 08:25

Non solo calcio e pallacanestro. La vicenda della Sidigas, che si avvia ad affrontare un'istanza di fallimento presso il Tribunale di Avellino (l'udienza è fissata per venerdì prossimo), tiene in apprensione centinaia di lavoratori, tra dipendenti ed indotto, e potrebbe creare problemi pure alla distribuzione del gas in città e nei comuni attualmente serviti dalla società di De Cesare.