Sidigas, monologo sul parquet con Happy Casa

Domenica 11 Marzo 2018, 21:20

E' durata solo 4' la partita fra Sidigas Avellino e Happy Casa Brindisi, con le squadre in parità a quota 6. Poi è un monologo della squadra di coach Sacripanti, che gioca una buona partita in difesa, e in attacco tira con percentuali eccellenti, il 55% da due punti (22/40), e addirittura il 71% da tre (12/17).Il logico risultato è che il distacco fra le due squadre sidilati con il passare dei minuti, raggiungendo il 27 a 11 al10'. Sacripanti manda in campo tutta la panchina: cambiano isuonatori ma la musica è sempre la stessa, con la Sidigas cheraggiunge il +24 (49/25 al 19'), per poi chiudere la secondafrazione sul 52 a 29. Brindisi non dà mai l'impressione di poterrecuperare, anche perché Avellino non molla in difesa, e inattacco continua ad avere buone percentuali di realizzazione,salendo anche sul +25 (64/39 al 29'). Le iniziative di Giuriportano i pugliesi al - 17 (76/59 al 34'), ma la risposta arrivacon le triple di Scrubb e Fitipaldo, e con l'affondata dicapitan Leunen (100 gare con la Scandone) per il nuovo +24(87/63 al 37'). Partita in ghiaccio con gli ultimi minuti digarbage time, anche perché la mente dei giocatori è già al matchdi Europe Cup di mercoledì prossimo a Minsk, nel quale ci saràanche Shane Lawal, tornato oggi in campo dopo l'infortuniodell'agosto del 2016.