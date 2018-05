Martedì 15 Maggio 2018, 23:10

Si gioca in un’atmosfera surreale: così pochi spettatori al PalaDelMauro non ci sono nemmeno durante gli allenamenti della Sidigas. Effetto delle porte chiuse conseguenti alla squalifica del campo per due giornate, sentenza giudicata eccessiva anche da qualche esponente federale presente al match.La migliore risposta, però, la danno i giocatori in campo, che battono gli avversari per 80 a 59, riuscendo a pareggiare la serie. Il punteggio finale sarebbe stato anche più pesante per la Dolomiti che, dopo essere finita al - 28 (80/52 al 38’), con un parziale di 7 punti negli ultimi 2’ rende meno amara la sconfitta.