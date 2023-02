Nella vicenda Sidigas si va verso la dichiarazione di improcedibilità della liquidazione giudiziale. Si praticherà la strada della presentazione di un piano di concordato.

Dunque si lavora ad un piano alternativo alla richiesta prefallimentare avanzata dalla procura di Avellino. L'udienza del 28 febbraio potrebbe aprire nuovi scenari per tutte le società del gruppo Sidigas, fortemente indebitata in questi tre anni di amministrazione giudiziaria.

In contemporanea, si va avanti con il piano di rientro. È a questo che sta lavorando il nuovo custode giudiziario Lorenzo Palmerini che ha nominato, alla scadenza del mandato per l'ad Dario Scalella, tre professionisti di sua fiducia.



Sostituzione effettuata dopo il nullaosta firmato dal gip del tribunale di Avellino, Marcello Rotondi. Al posto di Scalella subentra l'avvocato Fabio Ridolfi, con il ruolo di presidente del nuovo Consiglio d'amministrazione di Sidigas, composto dagli altri due professionisti selezionati da Palmerini, ovvero Angela Pierro, amministratore delegato, e Roberta Carpentiero, consigliere senza delega. A Dario Scalella verrà affidato un mandato temporaneo di supporto alla società per favorire il piano di risanamento.



Un percorso quello che sta conducendo il custode giudiziario Lorenzo Palmerini, fortemente condiviso con il gip del tribunale di Avellino, Marcello Rotondi. Il custode giudiziario prima del 28 febbraio presenterà una relazione nella quale chiederà di non aprire la procedura di fallimento della Sidigas e di avallare il piano di concordato.



L'ultima parola spetterà ai giudici del tribunale fallimentare. Intanto si lavora anche per recuperare dei crediti della Sidigas spa, accumulati in questi tre anni presso l'Arera (autorità di regolazione per energia, reti e ambiente). Crediti di circa 15milioni di euro che consentirebbe alla Sidigas spa di sbloccare tutte le aziende, di soddisfare tutti creditori e ritornare in regime ordinario. Sullo sfondo vi è anche la possibilità che una terza società - che conta profili professionali di livello nazionale ed internazionale possa subentrare nella gestione delle quote Sidigas.

Ma tutta la partita verrà definita il 28 febbraio prossimo quando si decideranno le sorti della società di distribuzione di gas metano dell'ex patron Gianandrea De Cesare, accusato di evasione fiscale e autoriciclaggio.

Alla guida dei suoi beni fu nominato dalla procura di Avellino, come custode giudiziario Francesco Baldassarre, che ad ottobre scorso è stato revocato in seguito alle denunce dello stesso De Cesare.



Ad oggi anche Dario Scalella - che a sua volta aveva ricevuto la nomina da Baldassarre non è più amministratore delegato della Sidigas. I due sono stati rimossi dopo l'invio degli atti dal pubblico ministero di Napoli, Danilo De Simone, al pubblico ministero del tribunale di Avellino «a seguito di un collegamento investigativo ed accertamenti che suggeriscono l'opportunità di una sostituzione del custode giudiziario».



Ragioni che lo stesso magistrato condivide integralmente. Revoche e mancate conferme alla scadenza del mandato determinate da alcune denunce presentate dai legali di Gianandrea De Cesare (difeso dagli avvocati Luigi Tuccillo e Claudio Mauriello) e Bruno Del Vecchio (difeso dall'avvocato Massimiliano Moscariello) per il compenso percepito dall'amministratore della società Dario Scalella, circa 1 milione di euro annuo e la svendita dei beni della società. Dunque al centro dell'indagine aperta inizialmente a Roma e coordinata dal pubblico ministero Spinelli e successivamente trasmessa a Napoli - è finito l'utilizzo improprio dei fondi Sidigas, nonché l'auto-assegnazione di stipendi e benefit ritenuti onerosi e ben oltre i prezzi di mercato, così come le consulenze esterne di cui si sono avvalsi.

Dunque dai legali di De Cesare è stata contestata la cattiva gestione dell'azienda da parte del custode giudiziario e dell'amministratore che avrebbero dovuto custodire e non svendere i beni della società Sidigas.