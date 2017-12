Mercoledì 27 Dicembre 2017, 22:41 - Ultimo aggiornamento: 27-12-2017 23:55

La Sidigas Avellino chiude in bellezza il 2017 battendo nettamente la Betaland Capo d'Orlando 97-69 nel posticipo della 12/a giornata di serie A di basket. La Sidigas non si lascia sfuggire l’occasione, battendo nettamente Capo d’Orlando per 97-69. La partita, in pratica, dura pochissimo, perché la Scandone comanda con grande determinazione il match fin dalle prime battute, prendendo il largo dopo 20’. In campo anche Parlato, Sabatino e Mavric, che con i suoi primi due punti in serie A fissa il punteggio finale sul 97- 69.