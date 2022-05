Blitz a Napoli per la Gdf di Avellino, sequestrate 1.800 stecche di «bionde»

Operazione in trasferta per i militari della Guardia di Finanza di Avellino per contrastare la vendita di sigarette di contrabbando. Le fiamme gialle irpine hanno sottoposto a sequestro 360 chilogrammi di sigarette di marche diverse, già pronte per essere vendute.

Il blitz è scattato all’interno di un box a Napoli. Le attività scaturiscono dall’intensificazione dei servizi di controllo economico del territorio, predisposti nell’ambito del piano regionale di contrasto ai traffici illeciti in genere, volti a contrastare anche il fenomeno del contrabbando di tabacchi lavorati esteri.

In particolare, grazie a prolungati pedinamenti, i finanzieri hanno individuato il garage dove erano stipate 1.800 stecche di sigarette, riposte in appositi cartoni da 10 chilogrammi cadauno. Una persona è stata denunciata.