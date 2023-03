Un panchina rossa per celebrare la Festa della donna

Un panchina rossa di genere per celebrare la Festa della donna. La Camera del lavoro territoriale di Avellino ha inaugurato, in via Padre Paolo Manna, la panchina rossa di genere grazie al patrocinio del Comune di Avellino.

A seguire la Cgil insieme ad Apple Pie, Laika, Arci Avellino ha lanciato la campagna Zona detassata, un’area in cui gli assorbenti sono gratuiti e avviato il progetto grafico dell'artista Mr Francese. Le iniziative sono promosse dalla Cgil in collaborazione con Apple Pie, Laika e Arci, e sono volte alla sensibilizzazione sulla condizione sociale, sulla precarietà, sull’autodeterminazione, sul diritto di scelta delle donne.

«Portiamo in primo piano le fragilità - dice Italia D'Acierno della Cgil - perché agendole e non nascondendole siano valorizzate come risorsa e non come un tabù di cui vergognarsi. Ci confronteremo sul diritto di vivere il proprio essere persona in ogni sua espressione attraversando il corpo nel desiderio di esprimersi senza sottostare a stereotipi e costrutti sociali».