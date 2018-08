In consiglio gli votano contro, il sindaco li mette sui tabelloni

Lunedì 13 Agosto 2018, 17:14 - Ultimo aggiornamento: 13-08-2018 20:25

Clima avvelenato al Comune di Avellino per la decisione del Movimento 5 Stelle, di cui èespressione il neo sindaco Vincenzo Ciampi, di mettere su dei tabelloni portati in giro con i camion in città i volti dei consiglieri comunali (cinquePopolari demitiani, Nadia Arace (Si Può-Possibile), Dino Preziosi (La Svolta di ispirazione forzista) e Stefano La Verde (Pd)) che hanno votato contro la variazione di bilancio per mettere in sicurezza le scuole e preparare le feste del Ferragosto. L'iniziativa, annunciata giovedì scorso dal sindaco, era rientrata dopo che lo stesso sindaco, di fronte alle proteste delle opposizioni, aveva chiesto scusa «per l'uscita infelice». Poi la decisione di preparare comunque la campagna pubblicitaria. I consiglieri accusati annunciano iniziative legali.