Martedì 30 Luglio 2019, 11:00

«L'obiettivo è consegnare l'opera entro la fine dell'anno, al massimo per l'inizio del 2020. Per i tempi l'unica incognita sono la gara e l'aggiudicazione dell'ultimo intervento da realizzare. Faremo di tutto per accelerare ma ora possiamo già dirlo: finalmente si vede una luce in fondo al tunnel». La promessa dell'impegno da parte del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, arriva al termine del sopralluogo al sottopasso che collega piazza Kennedy a Rampa San Leonardo, svolto ieri mattina insieme all'assessore ai Lavori Pubblici, Antonio Genovese, il direttore dei lavori, l'ingegnere Fabio Formato, il capogruppo consiliare di Davvero, Elia De Simone, e alcuni operai della D'Agostino Costruzioni Generali srl, ditta che sta completando le opere relative alla sicurezza del tracciato.