Giornata della Lettura, una libreria per la scuola

Una libreria in dono agli studenti dell'Istituto comprensivo "Aurigemma". L'iniziativa, in occasione della Giornata nazionale per la promozione della Lettura, è dell’Associazione culturale “Amici della Biblioteca”, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Monteforte Irpino.

Lo scopo è quello di creare un circolo virtuoso della lettura, a partire dal prestito di un libro: l’evento si svolgerà nell’aula magna dell’Istituto scolastico il 24 marzo alle ore 10,30.

“Siamo orgogliosi e felici di partecipare a questo evento culturale promosso dall’associazione montefortese “Amici della Biblioteca”, perché rappresenta un momento di crescita sociale e culturale per i nostri studenti – spiega il sindaco Costantino Giordano – instaurare e rafforzare

un rapporto di collaborazione con le nostre scuole cittadine è di fondamentale importanza per il futuro dei nostri studenti”.

Nel corso dell’evento, al quale parteciperanno il consigliere delegato alle associazioni Angelo Damiano e l’assessore delegato alla Scuola e Cultura Lia Vitale, sarà presentato il libro “Sognavo di camminare e ho iniziato a volare” di Angela Ruggiero: un’occasione di confronto con i giovani sulle problematiche legate ai disturbi alimentari.

“Ringrazio gli Amici della biblioteca per la splendida iniziativa che ho condiviso con entusiasmo e mi auguro che nel prossimo futuro, l’Amministrazione comunale possa continuare il proficuo rapporto di collaborazione con la Preside e il corpo docente dell’Istituto Aurigemma”, così l’assessore Lia Vitale.