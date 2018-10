Lunedì 1 Ottobre 2018, 17:55

Slot machine senza autorizzazione e non collegate alla rete telematica, i carabinieri hanno denunciato a Montoro due persone. Quattro macchinette mangiasoldi sono state sequestrate. Il blitz rientra in un ampio programma di verifiche. I militari hanno eseguito una serie di controlli a sale giochi ed altri esercizi pubblici in cui sono installati questi apparecchi elettronici. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane in tutta la provincia.