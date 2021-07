Smart in fiamme mentre transita in città: danni a cabina elettrica e auto distrutta

Una Smart è stata divorata dalle fiamme mentre transitava nella zona di Pianodardine ad Avellino. L'uomo alla guida è riuscito a mettersi in salvo appena in tempo. Notevole lo spavento.

L'incendio ha inoltre danneggiato una cabina elettrica, la recinzione di un immobile e alberi e piante ai margini della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino che hanno spento il rogo e hanno provveduto a mettere in sicurezza l'intera area. La piccola vettura ha preso fuoco, dunque, mentre era in marcia in via Campo Di Fiume nella zona di Pianodardine.