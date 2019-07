Martedì 16 Luglio 2019, 19:14

Una Smart è andata a fuoco all’interno del giardino di una villa a Solofra, in via Selva Piana. Il veicolo è stato completamente avvolto dalle fiamme che lo hanno distrutto. Si sono vissuti momenti di forte tensione fino a quando non sono giunti sul posto i caschi rossi. Una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Avellino ha provveduto a spegnere l’incendio e a mettere in sicurezza l’intera area a ridosso dell’abitazione. Fortunatamente non si sono registrate altre conseguenze.