Venerdì 29 Marzo 2019, 14:53

È stato smascherato dai carabinieri della stazione di Bagnoli Irpino un 30enne dell’hinterland vesuviano che si spacciava per agente finanziario, stipulando contratti di finanziamenti e incassando fraudolentemente le fantomatiche spese di istruttoria della pratica.A cadere nella sua rete un 35enne che, consigliato da un amico, contattava il sedicente agente finanziario che, dopo qualche giorno, elegantemente vestito, si presentava a casa della vittima proponendogli un finanziamento a tassi agevolatissimi. Con artifizi e raggiri riusciva così a conquistare la fiducia dell’uomo che sottoscriveva un contratto per un prestito di circa 12mila euro, facendosi consegnare fraudolentemente, “a garanzia”, denaro contante e assegni bancari per un importo complessivo di circa tremila euro.