«Nei prossimi giorni sarà firmata sicuramente un'ordinanza antismog, che terrà conto delle cause vere dell'inquinamento e non di quelle presunte, di presunti ambientalisti, o di un'opposizione che ha perso le elezioni e strumentalizza il problema». È il nuovo annuncio del sindaco di Avellino, Gianluca Festa, che torna con decisione sul caos delle polveri sottili e ora si dice pronto a firmare un provvedimento concreto. L'ordinanza, salvo nuovi colpi di scena, non conterrà né il blocco dei veicoli inquinanti che in una prima fase gli era stato proposto dal settore Ambiente né un tetto massimo di 18 gradi per gli impianti di riscaldamento, come pure era stato confermato la settimana scorsa dall'esecutivo. Anche se i contorni del provvedimento restano decisamente fumosi, è lo stesso primo cittadino a fissare il campo di azione: «C'è da agire sugli abbruciamenti vegetali, sui riscaldamenti e anche sulla verifica degli scarichi di alcuni veicoli che devono essere controllati. La minima parte causata dal traffico veicolare - Festa se ne mostra convinto - l'abbiamo già affrontata con la delocalizzazione del terminal bus». Dunque, si vorrebbe agire il condizionale resta d'obbligo su più fonti di inquinamento. Anche se non è ancora chiaro come si intende ridurre le emissioni.



Per contro, il capo dell'amministrazione sposta il tiro sul fronte degli oppositori, dalle minoranze che hanno paventato un esposto in Procura contro il suo immobilismo fino alle associazioni ambientaliste, che lo stanno incalzando senza sosta e che lui divide in due schiere: «Ho molto a cuore la vicenda della salute pubblica dice Festa Ma ho letto strumentalizzazioni e di personaggi in cerca d'autore. Qui il tema non sono le associazioni ambientaliste, di cui anche io sono figlio - asserisce - ma quei personaggi che si nascondono dietro sigle, perché non hanno fatto carriera politica. Vorrebbero governare i processi, ma la gente non gliel'ha mai permesso. Dunque continua ribadendo massimo rispetto per le associazioni vere e serie, che con grande sacrificio e impegno portano avanti battaglie anche complicate, a quelle che fanno politica dico di non strumentalizzate. Purtroppo, questo tipo di personaggi, alterano anche il lavoro di qualità che fanno le associazioni serie».



Il messaggio, evidentemente, è rivolto al mondo degli attivisti che si fanno capo a Franco Mazza ed a «Salviamo la Valle del Sabato». E le opposizioni? Cipriano l'ha paragonato a Salvini, tutti gli altri consiglieri comunali di minoranza chiedono atti concreti e puntano l'indice contro il piano di delocalizzazioni partito con lo spostamento del terminal bus. Festa ne ha anche per loro: «C'è una parte che ha perso le elezioni e cerca di creare il problema, e un'altra sana che ha ben compreso le mie ragioni. Io continuo ad amministrare». Quanto al completamento del piano di riorganizzazione del trasporto pubblico su gomma, partito a fine anno con lo spostamento del capolinea, è ormai evidente che la dead line del 3 febbraio (domani ndr) indicata nei giorni scorsi quale termine per il trasferimento di tutte le corse sullo stadio, con l'eliminazione delle fermate a Piazza Macello, è saltato. «Questa vicenda - rimpalla Festa - attiene all'organizzazione che sta in capo all'Air. Per la parte ambientale e di competenza dell'amministrazione comunale - rivendica - il provvedimento il sindaco lo ha già assunto in tempi non sospetti». Nelle parole del primo cittadino, insomma, c'è un'implicita stoccata al manager dell'azienda regionale del trasporto pubblico, Alberto De Sio. Festa, in più di un'occasione, ha ricordato che l'amministrazione aveva esternato la volontà di delocalizzare il capolinea già a partire dall'estate. L'Air, però, avrebbe recepito tardivamente questa indicazione ed ora avrebbe il compito di recuperare i ritardi: «Auspichiamo che, nel più breve tempo, possibile tutto possa entrare a regime - dice infatti il sindaco di Avellino - Ma certamente non tocca a noi farlo». © RIPRODUZIONE RISERVATA