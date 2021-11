Smog ad Avellino, il prefetto convoca il tavolo i sindaci sono divisi

La guerra allo smog riparte dalla Prefettura. Il Palazzo del Governo ha convocato ufficialmente per venerdì l'annunciato summit istituzionale per arginare i fenomeni che avvelenano l'aria. Due anni dopo l'ultima intesa tra i sindaci, a grande richiesta, il prefetto Spena ha ripreso in mano le redini. L'intenso lavoro delle fasce tricolore, che portò nell'estate del 2019, ad un protocollo di misure comuni contro l'inquinamento, fu infatti...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati