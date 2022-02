Smog, basta chiacchiere: il prefetto striglia i sindaci

Ordinanze contro i roghi vegetali e per introdurre limitazioni al traffico dei veicoli inquinanti nei centri abitati. Regolamenti comunali che prevedano sanzioni e più stretti controlli da parte delle polizie municipali. Quindi un impegno a compulsare le forze dell'ordine, a partire dai carabinieri, affinché chi inquina l'aria non la passi più liscia.

Il prefetto scrive ai sindaci e detta la linea, ufficialmente, per ridurre le Pm10. Paola...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati