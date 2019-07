CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 23 Luglio 2019, 08:44

«In presenza di un nuovo sforamento da Pm10 non applicherei l'ordinanza per il blocco del traffico. Prima convocherei i sindaci dei comuni limitrofi per modificare il protocollo di intesa ereditato dal commissario Giuseppe Priolo». Gianluca Festa mantiene il punto e ribadisce l'impegno assunto in campagna elettorale. Anche al costo di annunciare un orientamento diverso da quello espresso solo pochi giorni fa dall'assessore all'Ambiente, Giuseppe Negrone. Con 23 superamenti in 7 mesi, Avellino rischia di dover adottare proprio ai sensi del documento siglato in Prefettura lo scorso 7 giugno un severissimo stop alla circolazione delle auto al centro città.