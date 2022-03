Smog, svolta per Foti assolto in Cassazione

Gli sforamenti di polveri sottili in città non hanno mai avuto come responsabile Paolo Foti. L'ex sindaco è stato assolto dai giudici della Corte di Cassazione, dopo che in primo grado ed in appello era stato condannato a quattro mesi di reclusione, seppur con pena sospesa. Finisce così per Foti una vicenda per lui dolorosa andata avanti per anni. Nello stesso processo era già stato prosciolto dalle accuse, per intervenuta prescrizione, un...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati