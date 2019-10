Martedì 22 Ottobre 2019, 11:10

Un amore grande fino alle fine. Ha visto la moglie riversa al suolo, ferita. Lo spavento è stato notevole, ha chiesto aiuto ai passanti lanciando l'allarme dall'uscio dell'abitazione. È rientrato in casa e ha tentato di dare una mano alla consorte. Ma il suo cuore non ha retto.Luigino Antoniello, pensionato di 80 anni residente a Santa Lucia di Serino, si è sentito male in pochi secondi. Ha provato a sedersi, poi a riposarsi sul letto nella convinzione di riprendersi. Purtroppo così non è stato. Neanche il tempo di chiedere aiuto. L'ottantenne è deceduto poco dopo. I soccorritori, alcuni parenti e vicini sono piombati nell'abitazione, ma per il pensionato era ormai troppo tardi.Una tragedia che sconvolge la comunità del paese della Valle del Sabato. Quella notizia, che ha fatto presto il giro della zona, ha destato sconcerto e scalpore. A tratti incredulità. Ma è la dura realtà. La signora Lucia è stata prontamente soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata all'ospedale Landolfi per le cure del caso. Qui, è stata sottoposta a tutti gli accertamenti diagnostici da parte dei medici del nosocomio della cittadina della Valle dell'Irno per verificare lo stato di salute e scongiurare qualsiasi altro problema. Il suo pensiero, però, era per il marito. Luigino che era a casa, purtroppo privo di vita. La signora Lucia ieri è rientrata nella sua abitazione di Santa Lucia di Serino con una distorsione alla caviglia, un problema al femore e altre ferite più leggere. È comunque costretta a letto. Il suo dolore, comunque, è un altro. Quello di dover salutare per l'ultima volta l'amore della sua vita. L'uomo con il quale ha condiviso un'esistenza intera. Lo ha raccontato a quanti hanno voluto incontrarla. Ha detto di quanto accaduto nel giro di pochissimi minuti.Questa mattina si svolgeranno alle 10 i funerali di Luigino Antoniello, originario dell'Alta Irpinia ma ormai cittadino del comune della Valle del Sabato, paese di nascita della moglie. La coppia aveva vissuto per circa quarant'anni a Roma. Nella Capitale marito e moglie si erano trasferiti per motivi di lavoro. Poi il meritato traguardo della pensione, dopo sacrifici considerevoli. Una famiglia unita, allegra. Due figlie che avevano deciso di rimanere nella città eterna. Per Luigino e Lucia, invece, la scelta di tornare in provincia di Avellino, nella terra d'origine di San Giuseppe Moscati. Una coppia particolarmente unita, affiatata. Si vedevano in giro sempre insieme.Tutti ricordano l'ottantenne come una persona buona, disponibile, sempre con il sorriso. «Era rispettoso nei confronti di chiunque. Un autentico galantuomo», dicono in paese. Qualche giorno fa erano stati visti insieme in chiesa. «Gente molto religiosa, che viveva con intensità la fede. Una coppia distinta», il refrain tra quanti si sono recati ieri presso la casa per le condoglianze ai parenti. Un fiume di persone per abbracciare per l'ultima volta Luigino e per essere vicini alla signora Lucia e alle figlie.Una testimonianza di affetto e di stima per una famiglia davvero ben voluta a Santa Lucia di Serino. Grande la commozione per la loro storia d'amore e per come è avvenuta la vicenda che ha sconvolto il paese. Per Luigino è stato l'ulteriore e ultimo atto d'amore per sua moglie, l'amore della sua vita. Uno choc vederla a terra, sofferente. Non si è perso d'animo. Ha provato a rialzarla, a chiedere aiuto, a chiedere di dargli una mano per soccorrere la sua Lucia. Il cuore non ha retto a tanto stress. Il loro esempio di vita coniugale, di reale rispetto e di profondo affetto rappresenta una lezione soprattutto per i più giovani.