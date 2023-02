Soffocato da un boccone di carne, 56enne napoletano muore in un ristorante di Serino

Il pranzo con gli amici si è trasformato in tragedia. Un uomo di 56 anni è morto soffocato da un boccone mentre era a tavola in un noto ristorante di Serino. Per il 56enne di Napoli sono stati vani tutti i tentativi di soccorso.

Nel locale sono arrivate tre ambulanze del 118. I sanitari hanno messo in atto le manovre salvavita, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

L’episodio si è verificato nel primo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Stazione di Serino. La vittima è stata soffocata da un boccone di carne. La salma è stata liberata e riaffidata ai familiari per poter celebrare le esequie.