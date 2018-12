Giovedì 20 Dicembre 2018, 01:09 - Ultimo aggiornamento: 20-12-2018 06:16

Una importante iniziativa di solidarietà: la comunità diMontemarano scende in campo con il “Concerto per Gioia”, promosso dalla Scuola di Tarantella Montemaranese in collaborazione con il Comune di Montemarano e in programma sabato 22 dicembre alle ore 21 presso l’auditorium del Comune di Montemarano.La Scuola di Tarantella e l’Orchestra del Liceo Musicale “D’Aquino” di Montella, composta da ben 50 elementi, si esibiranno per raccogliere fondi per la piccola Gioia, la bambina di 3 anni di Montella affetta da miocardiopatia dilatativa che ha subìto un rarissimo intervento al cuore presso l’ospedale “Bambin Gesù” di Roma, ricevendo un mini-cuore artificiale che le ha salvato la vita. Oggi Gioia è in attesa di trapianto, ma i suoi genitori, per starle vicino, hanno lasciato il proprio lavoro trasferendosi a Roma, con un evidente aggravio di spese.Ma la comunità di Montella e quella di Montemarano si sono attivate per aiutare la famiglia. Chiunque volesse donare una piccola somma può farlo tramite PostePay al papà Giovanni Marano al numero 5333171055577684, codice fiscale MRNGNN80A24A509D.