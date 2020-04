Ancora una storia di vicinanza concreta da parte dei carabinieri. A Montemiletto, i militari della locale Stazione hanno assistito una donna di 80 anni sola e con problemi. L’anziana ha telefonato in caserma per ricevere aiuto perché rimasta senza viveri. Gli uomini dell’Arma hanno acquistato una serie di prodotti alimentari, e non solo, e poi hanno provveduto alla consegna a domicilio. L’incontro è stato anche un’occasione per confortarla e alleviarle lo stato di solitudine. Questo è solo l’ultimo episodio registrato in Irpinia, legato al tradizionale ruolo di prossimità dell’Arma. Alla centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Avellino, numerose sono le segnalazioni da parte di familiari, amici e conoscenti di persone sole che non riescono a contattare i loro cari e chiedono rassicurazioni o anziani che si trovano in difficoltà. © RIPRODUZIONE RISERVATA