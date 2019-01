Giovedì 10 Gennaio 2019, 17:41

Soldi falsi nell'auto. Un 30enne di Napoli è stato bloccato dai carabinieri a Grottaminarda, nell'ambito di un servizio ad “Alto Impatto”. I militari hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare, scoprendo le banconote false per un totale di 550 euro. Il giovane, già gravato da precedenti di polizia, è stato condotto in caserma e denunciato. Le banconote, abilmente contraffatte, sono state sottoposte a sequestro. Saranno ora svolte indagini finalizzate sia all’individuazione dei canali attraverso i quali le false banconote sono state immesse in circolazione sia all’identificazione di ulteriori responsabili.