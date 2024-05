C'è un'altra indagine che i carabinieri stanno portando avanti già da alcuni mesi e che riguarda una vicenda accaduta presso l'ufficio postale di Sperone dove una settimana fa è stata erogata la pensione a un anziano del posto con soldi falsi. L'indagine riguarda un furto di credenziali di accesso a un libretto smart intestato a una persona del posto. Intanto, sono state presentate altre denunce da persone che avrebbero ritirato somme di denaro con banconote false presso l'ufficio postale di Sperone. In totale sono una quindicina le vittime che si sarebbero rivolte ai carabinieri dopo il caso della pensione pagata con soldi falsi.

Le indagini dei militari della compagnia di Baiano vanno avanti per avere riscontri e fare chiarezza sulla vicenda che ha creato allarme nel paese del Mandamento. Al vaglio c'è la posizione di un impiegato dell'ufficio postale di Sperone. Nei suoi confronti non sono stati adottati provvedimenti. Poste Italiane (che è parimenti parte lesa) ha avviato un'indagine interna.

Per tutelare lo stesso impiegato (così come i suoi colleghi), è stato disposto il trasferimento presso la sede centrale di Avellino e negli uffici interni, quindi non più allo sportello a contatto con le persone. Gli sono state revocate, inoltre, le credenziali di accesso al sistema per effettuare le operazioni con il pubblico.

L'altra indagine, dunque, riguarda il furto delle credenziali di accesso al libretto smart e che prende spunto dalla denuncia presentata da una persona sempre della zona.

Per questa vicenda sono finiti nei guai due uomini del Nolano di 30 e 40 anni. La vittima si ritrovò senza somme sul libretto. I fatti risalgono alla fine di dicembre scorso. Due uomini avrebbero effettuato un prelievo allo sportello della filiale di Sperone (Poste Italiane è estranea anche a questo fatto) spacciandosi per la persona intestataria del libretto smart.

Sarebbero riusciti a prelevare circa tremila euro in contanti. I carabinieri riuscirono a risalire all'identità dei malfattori. Per i due uomini - difesi dall'avvocato Antonio Falconieri - scattò la denuncia per furto di identità e delle credenziali di accesso al titolo di credito e per ricettazione.

Nei confronti dei due presunti responsabili furono disposti perquisizioni e sequestri. Anche gli smartphone furono sequestrati. I cellulari sono stati sottoposti ad accertamenti irripetibili. Al vaglio degli investigatori i contatti e le chat di messaggistica per cercare di risalire ad eventuali complici. L'indagine, dunque, è ancora in corso.

Una settimana fa, invece, il caso della pensione erogata con i soldi falsi. Per quel fatto sono, dunque, aumentate le vittime che si sono ritrovate con contanti falsi.

Il caso è stato scoperto da un anziano che dopo aver riscosso il denaro, si è recato presso alcune attività commerciali della zona per effettuare dei pagamenti. E qui l'amara sorpresa: i soldi erano falsi. Aveva incassato circa mille euro di pensione erogata con banconote da 50 euro che sono risultate tutte contraffatte.

I carabinieri hanno sequestrato le banconote false che sono state analizzate dalla Sezione Operativa di Napoli del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria.

L'attività investigativa è indirizzata anche a verificare l'eventuale responsabilità di persone estranee a Poste Italiane che possano essere coinvolte nella vicenda e i canali di approvvigionamento. Altri approfondimenti riguardano la possibilità che il denaro falso possa essere stato rifilato anche nel corso di prelievi allo sportello e non soltanto in occasione del pagamento delle pensioni.