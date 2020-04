Solo tre nuovi positivi. Due ad Avellino e uno a Vallata, che registra così il primo contagio. E' quanto viene fuori dai report dei laboratori dell'Istituto Zooprofilattico di Portici e del Moscati che hanno processato in tutto 278 tamponi. I ventotto test relativi ad altrettanti abitanti di Lauro sono risultati negativi. Si sommano ai diciotto dei giorni scorsi, che pure non hanno rilevato il Covid-19. Ieri, però, si è aggiunta un'altra vittima in Irpinia che porta il conto complessivo a quarantasette su un totale di 403 casi. La quota dei decessi è pari all'11,8 per cento del totale dei contagiati. Nell'ospedale Frangipane ha cessato di battere il cuore di un 97enne di Ariano Irpino. Sul Tricolle la scia di morte non si arresta. Venti i cittadini che sono spirati in poco più d'un mese. Un dramma continuo per la città dell'Ufita che prova a uscire dalla fase più nera dell'emergenza, cercando di aggrapparsi alla speranza delle cifre che evidenziano uno stop di nuovi casi. L'auspicio è che proseguano le buone notizie provenienti dai laboratori impegnati ad analizzare i tamponi per scoprire eventuali positività. Il trend è in forte calo. Per quattro giorni zero nuovi contagi. Anche la tendenza provinciale restituisce segnali incoraggianti: nell'ultima settimana su oltre 1.700 test lavorati solo ventotto hanno riscontrato il Coronavirus. Da considerare, inoltre, il dato sui ricoveri e quello sulle guarigioni. Negli ospedali di Avellino e di Ariano Irpino sono in cura 98 pazienti. La maggior parte è, dunque, in vigilanza sanitaria domiciliare con l'assistenza da parte dell'Asl che esegue costanti verifiche sullo stato di salute dei diretti interessati. Questo significa che si tratta di asintomatici o di persone con sintomi lievi che non necessitano di ricovero.

Alla lista di coloro che hanno sconfitto il virus, si aggrega un residente di Contrada. Lo fa sapere il sindaco Pasquale De Santis: La Pasqua a Contrada ha portato i suoi frutti. Tutti i tamponi effettuati sulla persona in quarantena affetta da Covid-19 sono risultati negativi. Lo stesso risultato anche per i familiari. Auguri e ben tornati tra noi. Si gioisce anche al Moscati. E' stato dimesso ieri dall'unità operativa di Medicina Interna per tornare nella sua abitazione di Salerno il responsabile della centrale operativa del 118. Era ricoverato nel nosocomio di contrada Amoretta dallo scorso 28 marzo. In Irpinia si registrano in totale 403 casi, compresi quarantasette decessi e ventisette guariti. Ariano Irpino è ferma a 144 positivi, con venti vittime (tra cui un anziano originario di Greci). Avellino arriva a ventisette contagi. Solofra ne ha ventidue. Nella città di Mercogliano sono diciotto i positivi (due decessi). Quattordici a Flumeri (tre persone decedute) e a Mirabella Eclano (un decesso). Undici, invece, per Grottaminarda e dieci per Lauro. Nove per Gesualdo (due decessi). Sette a Venticano (due decessi), mentre sono sei a Scampitella (un decesso), Sturno (un decesso) e Forino. Sei casi, inoltre, a Trevico (tre decessi). Cinque per Cervinara, Villanova del Battista (due decessi), per Lacedonia, Chiusano San Domenico e Vallesaccarda. Quattro per Avella, Bagnoli Irpino (uno però vive a Napoli) e San Martino Valle Caudina. Quattro anche i contagiati per Monteforte Irpino. Tre per Rotondi, Melito Irpino (due deceduti, mentre un altro è domiciliato a Bonito), Montecalvo Irpino, Montemiletto (ma una persona è domiciliata a Serino) e Mugnano del Cardinale (un decesso). Due contagiati per Teora, Montoro, Savignano Irpino, Calitri, Atripalda, Fontanarosa (un decesso), Casalbore (due persone sono decedute, ma una era domiciliata ad Ariano Irpino), Castel Baronia, Cesinali, Altavilla Irpina, Pietradefusi, Pratola Serra e Bonito (due decessi). Uno per San Sossio Baronia, Montefredane, San Michele di Serino, Sant'Angelo dei Lombardi, Taurasi, Lapio, Torre le Nocelle, Contrada, San Mango sul Calore (la persona è deceduta), Aiello del Sabato, Quindici, Torrioni, Tufo, Pietrastornina, Roccabascerana, Zungoli, Santo Stefano del Sole, Ospedaletto d'Alpinolo (la persona è deceduta), Bisaccia, Summonte (la persona è domiciliata ad Avellino) e Vallata

