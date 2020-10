Rifiuti speciali e pericolosi smaltiti illecitamente. I carabinieri della Stazione Forestale di Serino hanno denunciato un 50enne ritenuto responsabile dell’illecita gestione di rifiuti pericolosi. I militari, nell’ambito delle verifiche sulle attività conciarie finalizzate ad accertare la corretta gestione dei reflui e del ciclo dei rifiuti per il contrasto dell’inquinamento del torrente Solofrana, affluente del Sarno, hanno proceduto al controllo di una conceria di Solofra, accertando lo smaltimento illecito di rifiuti costituiti da imballaggi contaminati da sostanze pericolose (prodotti chimici per la lavorazione delle pelli). Alla luce delle evidenze emerse, per il legale rappresentante dell’opificio è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.

