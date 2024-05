Maltrattamenti su minori nell'asilo di Solofra: il procuratore generale della Corte di Appello di Napoli ha chiesto la conferma della condanna inflitta in primo grado nel 2021 ai due maestri. Maria Laura Lieto e Gerardo De Piano furono condannati a due anni di reclusione, pena sospesa, per le condotte vessatorie tenute nelle aule nei confronti di alcuni bambini. Il maestro di religione, Gerardo De Piano, difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Stefano Vozella venne, invece, assolto con formula piena «perché il fatto non sussiste» dall'accusa di violenza sessuale, già escluse dal tribunale del Riesame. Mentre furono rinviate a giudizio le altre due maestre Mariarosaria Guerra e Vincenza Palazzo coinvolte nell'inchiesta. Il processo con rito ordinario per loro è ancora in corso.

APPROFONDIMENTI Maltrattamenti all'asilo in Irpinia,

I quattro docenti della scuola materna di via Fratta, ad avviso della pubblica accusa, «offendevano in più occasioni l'onore, il decoro e la reputazione degli alunni proferendo nei loro confronti espressioni vessatorie e offensive».

«Ti attacco sopra la trave, ti devo impiccare, oggi non fai merenda e se non vuoi che ti faccia piangere finiscila» queste alcune delle frasi rivolte dagli insegnanti, coinvolti nell'inchiesta, nei riguardi degli alunni tali da creare un clima drammatico da cagionare ad avviso del magistrato «sofferenze psichiche e psicologiche» nei minori. Il pubblico ministero Luigi Iglio al termine della requisitoria nel processo di primo grado celebrato con rito abbreviato - aveva chiesto due anni di reclusione per Gerardo De Piano ritenendo sussistente anche l'ipotesi di violenza e un anno di reclusione per Maria Laura Lieto, nonché aveva chiesto il rinvio a giudizio per gli altri imputati che scelsero di essere giudicati con il rito ordinario.

Dopo la lettura del dispositivo di sentenza i legali di parte civile gli avvocati Marino Capone, Raffaele Tecce, Concetta Mari, Michela Pelosi evidenziarono come le registrazioni video e audio, prontamente acquisite e messe agli atti, avessero dimostrato chiaramente le condotte violente poste in essere dagli insegnanti. L'inchiesta sulle condotte tenute da alcuni maestri dell'asilo di Solofra, prese il via dopo l'allarme, lanciato nella chat della classe da alcune mamme, che avevano presentato anche una denuncia alla stazione dei carabinieri. Alcuni genitori avevano raccontato ai militari della compagnia di Solofra, della situazione drammatica vissuta dai loro figli. I bambini si rifiutavano di andare a scuola, piangevano al momento di prepararsi per recarsi all'asilo.

Inizialmente i quattro indagati furono sottoposti anche alle misure cautelari, poi attenuate successivamente dal tribunale del riesame: Gerardo De Piano fu sottoposto agli arresti domiciliari, ma successivamente venne tradotto in carcere per inosservanza delle prescrizioni imposte dal regime detentivo. Misura successivamente annullata dal tribunale del riesame di Napoli. Mentre Maria Laura Lieto inizialmente fu sottoposta agli arresti domiciliari sostituiti dal gip con l'obbligo di dimora, Vincenza Palazzo fu sottoposta agli arresti domiciliari, revocati dal tribunale del riesame e sostituiti con una misura interdittiva temporanea e a Mariarosaria Guerra fu applicata la misura dell'interdizione dal pubblico incarico. Ora il processo di secondo grado per i due maestri- che hanno scelto di essere giudicati con il rito alternativo - dovrebbe concludersi il 21 giugno quando sono previste le discussioni delle difese e la sentenza dei giudici della Corte di Appello di Napoli.