Giovedì 31 Maggio 2018, 14:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La pattuglia della stazione di Solofra era impegnata in un servizio disposto dal comando provinciale carabinieri di Avellino al fine di garantire sicurezza e rispetto della legalità, quando all’occhio dei militari non è passato inosservato un veicolo con a bordo quattro persone del luogo, possibili soggetti d’interesse nella lotta alla droga. E, intimato l’alt, hanno proceduto al controllo di polizia.L’inspiegabile nervosismo manifestato dai quattro, ha indotto gli operanti ad approfondire l’accertamento. I sospetti avuti cai Carabinieri hanno trovato conferma quando, all’esito della perquisizione, uno di loro è stato provato in possesso di un coltello a scatto, occultato nel marsupio. Nel corso dell’operazione, ai militari non sfuggiva il maldestro tentativo messo in atto da uno dei fermati che, per disfarsene, con mossa fulminea gettava un involucro in cellophane contente della marijuana. Analoga sostanza stupefacente è stata anche rinvenuta nella tasca dei pantaloni indossati da un altro dei fermati nonché a seguito della successiva perquisizione domiciliare.