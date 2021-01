Crolla edificio a Solofra. L'episodio è avvenuto in via San Rocco nella città della concia. Per cause in corso di accertamento, si è verificato il crollo di parte di un antico fabbricato, già adibito a conceria ma da tempo inattiva. Fortunatamente non sono stati registrati feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della locale Stazione, i vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino e personale dell'Ufficio Tecnico del Comune di Solofra. La zona è stata transennata per evitari altri pericoli. L'area circostante è stata messa in sicurezza.

