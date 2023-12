Furti a ripetizione nel piazzale all'esterno dell'istituto Gregorio Ronca di Solofra. Gli studenti chiedono più sicurezza e maggiori controlli nell'area da parte delle forze dell'ordine. A lanciare l'allarme, dunque, sono i proprio i giovani e le loro famiglie alle prese da qualche tempo con furti a ripetizione di autovetture che si consumano nello spazio esterno all'istituto scolastico.

La questione, negli ultimi tempi, riguarda in particolare le autovetture utilizzate proprio dagli alunni (le minicar di cilindrata 50cc). «Sono auto che acquistiamo per assicurare una certa autonomia e maggiore sicurezza ai nostri figli», dice un rappresentante dei genitori. «Per alcuni di noi, a volte si tratta di fare dei sacrifici importanti per poterle acquistare. Inoltre, l'utilizzo di queste minicar risponde alle nostre esigenze lavorative che non consentono di poterli accompagnare a scuola».

Pertanto gli studenti e le famiglie richiamano l'attenzione degli organi preposti a rafforzare i controlli nella zona e agli organi scolastici di prendere provvedimenti di sicurezza del piazzale. Sia la chiusura del cancello che la videosorveglianza con registrazione dati nelle ore didattiche.

«L'anno scorso - affermano alcuni allievi- nel piazzale hanno rubato almeno due auto e alcune sono state trovate rotte probabilmente per rubarle. Quest'anno la situazione è tornata a registrarsi. Ne hanno rubate tre e alcune sono state danneggiate. Non ne possiamo più di questa situazione riteniamo che sia necessario prendere dei provvedimenti per garantire la sicurezza delle vetture parcheggiate nel piazzale della scuola».

Di qui, l'appello: «Bisogna che gli organi preposti si attivino: la situazione può davvero peggiorare se non si decide di agire in modo rigoroso per la salvaguardia delle autovetture. Bisogna prevedere chiusure dell'area in modo adeguato perché l'attuale cancello non è del tutto utile e tra l'altro spesso risulta aperto. Inoltre, bisogna attivare un sistema di vigilanza più assiduo e costante anche per evitare che possano arrivare figure esterne alla scuola e all'intero corpo docente che in maniera indisturbata entrano all'interno del plesso».

Dunque, la preoccupazione è tanta. E si somma a quella relativa ai furti nelle abitazioni che in quest'ultimo periodo si stanno verificando con impressionante frequenza in tutta la provincia di Avellino. In alcuni comuni, in particolare dell'Alta Irpinia, i cittadini hanno organizzato delle ronde per assicurare maggiore sicurezza al territorio. Le forze dell'ordine, carabinieri e polizia in primis, hanno potenziato la presenza delle pattuglie anche nei piccoli centri e stanno procedendo all'identificazione di persone sospette e di non residenti. In questo senso, anche il prefetto di Avellino Paola Spena ha assicurato che l'attenzione sarà molto alta.