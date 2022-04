Giallo a Solofra, scomparso imprenditore 55enne: ricerche

C’è apprensione a Solofra, dove da ieri non si hanno più notizie di un imprenditore. Alfonso De Maio, 55 anni, non è più rientrato a casa. Ieri mattina aveva un appuntamento a Napoli per la consegna di merce. La moglie, non vedendolo tornare e non riuscendo a mettersi in contatto, ha lanciato l’allarme. Sono immediatamente scattate le ricerche da parte dei Carabinieri della Compagnia di Solofra, agli ordini del capitano Gianfranco Iannelli. Si è alzato in volo anche un elicottero. A supporto dei militari dell’Arma i vigili del fuoco. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi.