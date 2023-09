Un salto al seggio, poi di corsa in Comune. Così ieri Nicola Moretti è stato proclamato ufficialmente sindaco di Solofra. Riconfermato dalle due sezioni 3 e 5 dove gli elettori sono stati chiamati a ripetere il voto come deciso dalla sentenza del Consiglio di Stato (all'indomani del ricorso innescato dal competitor Antonello D'Urso). Cerimonia formale bis nel primo circolo didattico in via Casapapa rappresentante la sezione centrale. Il primo cittadino e i consiglieri comunali sono stati riconosciuti dall'ufficio elettorale con la commissione circoscrizionale. Il presidente della prima sezione ha proceduto alla lettura del verbale di proclamazione.

Dopo la verifica dei verbali Moretti è stato proclamato eletto con 3113 voti (40,20%). Come se fosse davvero un nuovo sindaco Moretti ha quindi ricevuto ancora una volta la fascia di primo cittadino tra l'applauso dei candidati e dei cittadini. A presiedere il commissario prefettizio Antonio Incollingo. Poi è toccato al sindaco prendere la parola. Moretti ha espresso ai presenti, i suoi sentimenti di emozione per l'importante momento. «Ringrazio - ha detto - la città e cittadini di Solofra che hanno riconfermato la mia persona e squadra nel guidare la città nei prossimi anni. Ringrazio il commissario per la presenza in questi mesi. Era dal 1993 che il Comune non veniva commissariato. Un grazie alle forze dell'Ordine e di vigilanza per lo svolgimento delle elezioni in serenità. Solofra ha dimostrato di essere una città matura, a breve presenteremo il programma e la giunta».

Dopo questo atto ufficiale, la squadra capeggiata dal sindaco Moretti ha attraversato il centro urbano a piedi per raggiungere la sede comunale. A varcare la soglia del piazzale del Comune e la sala del primo cittadino di Solofra, insieme a Moretti, c'era il commissario Incollingo che ha consegnato le chiavi dell'ufficio al sindaco. Salutato dai dipendenti comunali, Moretti ha poi concluso il discorso. «Questa amministrazione sarà diversa dalla precedente per il forte consenso ottenuto dalle due sezioni. Ci hanno dato modo di amministrare con fermezza, serenità e determinazione. Cambieranno gli uffici e c'è necessità di dare slancio alla macchina amministrativa per fornire risposte immediate e concrete ai cittadini. Da sindaco sono aperto a tutti e così sarà l'amministrazione comunale. Saremo esigenti e vogliamo una collaborazione seria. La fascia pesa e ci sono problemi su cui trattare».

Tra le priorità attenzione è rivolta al depuratore e all'ospedale. Per il Landolfi, Moretti ha reso noto di aver ottenuto rassicurazioni dal manager Pizzuti per l'apertura completa. Dopo aver parlato ai dipendenti e alla sua maggioranza. Si rivolge alla minoranza. «Sono disponibile a un dialogo di collaborazione e non a un muro contro muro. Fa piacere - ha concluso Moretti - dell'apporto dei consiglieri di opposizione. Le guerre politiche sono finite». Moretti è ritornato sindaco al rinnovo del voto alle due sezioni con 304 voti di vantaggio rispetto al competitor di "Solofra Libera" Antonello D'Urso fermato a 2809. «La popolazione ha scelto - ha spiegato - noi continuiamo la nostra attività di consiglieri di opposizione. È stato un forte testa a testa». Dall'altra parte "Solofra Futura" con candidata a sindaco Maria Luisa Guacci a 1822 voti. «Ripartiamo dal consiglio comunale e dai banchi della minoranza - afferma - sarà questo un periodo di transizione per la nostra squadra».