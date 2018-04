Mercoledì 25 Aprile 2018, 22:08 - Ultimo aggiornamento: 25-04-2018 22:36

Migliorano le condizioni della ragazza di 21 anni di Solofra ricoverata all'ospedale Moscati di Avellino per un sospetto caso di meningite. La giovane è fuori pericolo. Avviata la profilassi per i sanitari e per le persone entrate in contatto con la giovane. La segnalazione è stata inviata dal Sep (il servizio epidemiologico dell'Asl di Avellino) all'Università Federico II di Napoli, dove la 21enne è iscritta, e all'istituto superiore di Salerno frequentato dal fratello della ragazza.