Scherzi da lockdown. Si affaccia alla finestra, imbraccia il fucile ad aria compressa, inquadra nel mirino un amico di passaggio e prova a sforacchiarlo con una raffica di pallini. Risultato: vittima centrata, fucile sequestrato e denuncia per lesioni al cecchino da strapazzo.

Teatro della vicenda, senza gravi conseguenze per il mancapitato bersaglio, viale Felice De Stefano, per qualche attimo trasformato in poligono di tiro. Nelle vesti di Ringo invece, un 20enne evidentemente a disagio per i due mesi di emergenza domiciliare. A rimettere ordine ci hanno pensato i Carabinieri, accorsi sul posto dopo essere stati allertati da una telefonata. Il ferito stava tranquillamente passeggiando per la strada quando ha sentito il mosquito, ovvero il piccolo piombo con cui si caricano i fucili ad aria compressa, che lo colpiva.

Non è completamente chiaro il perché il giovane abbia sparato all'indirizzo della vittima che, certamente, conosceva. Attinto alla schiena, il ferito è stato immediatamente soccorso e medicato presso l'ospedale Landolfi. La prognosi stilata dai medici, per fortuna, prevede la guarigione in pochi giorni. Intanto sul posto intervenivano immediatamente i carabinieri della locale stazione agli ordini del luogotenente Maurizio Morelli che subito avviavano le indagini per capire cosa fosse accaduto.

Non c'è voluto molto per individuare il presunto responsabile. Al termine della perquisizione domiciliare, infatti, i militari hanno rinvenuto il fucile ad aria compressa. L'arma, di libera vendita, stante l'accaduto è stata sottoposta a sequestro. Le conseguenze non si limiteranno alla perdita del possesso del fucile ad aria compressa. Alla luce delle evidenze emerse, infatti, è scattato per lui il deferimento in stato di libertà alla procura della Repubblica di Avellino, in quanto ritenuto responsabile del reato di lesioni personali. Molto probabilmente sarà costretto anche a risarcire del danno la persona da lui ferita. Certamente alla base della bravata non vi sarebbe la noia causata dalla lungo lockdown ma a quanto emerso, tra i due protagonisti potrebbero esserci stati in passato anche dei rancori. Non si spiegherebbe altrimenti il perché il giovane ventenne avrebbe dovuto prendere il fucile ad aria compressa, puntarlo e poi sparare verso il compaesano che passeggiava nei pressi della sua abitazione.

Un fatto che ha lasciato tutti sconcertati ed increduli. Certo è che il triste episodio ha immediatamente fatto scalpore tanto che ieri, in una città che finalmente inizia ad assaporare la libertà, se ne è parlato molto.

Tutti si sono interrogati, principalmente, sul perché si sia arrivati ad un epilogo di questo tipo. Il giovane ventenne è conosciuto così come il ferito e nessuno si aspettava che tra loro potesse verificarsi una vicenda così incresciosa e che ora avrà un seguito di non poco conto dal punto di vista giudiziario. Il ventenne dovrà rispondere delle lesioni personali causate al suo conoscente. Va sottolineato che da tempo in città, anche a causa della emergenza coronavirus che ha fatto sentire pesantemente la sua presenza con il non indifferente numero di contagiati, non si registrano episodi di cronaca che hanno come sfondo la violenza.

Ultimo aggiornamento: 09:02

