Solofra, lo spingono per farlo cadere poi gli rubano la moto

Rapinato della moto nel centro di Solofra. Il grav episodio si è verificato stanotte. Intorno alla mezzanotte, due persone a bordo di uno scooter hanno fermato un ragazzo alla guida di una enduro, spintonandolo e facendolo cadere, per poi impossessarsi della moto e darsi alla fuga.

Il fatto è avvenuto in via Pastena. Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri della Compagnia della città della Concia. I militari hanno avviato le indagini per cercare di risalire ai due malviventi. Raccolta la versione della vittima del raid.