Svaligiato un tabacchi a Solofra. Il raid durante la notte. Forzata la porta d’ingresso, i ladri si sono introdotti nell’esercizio commerciale e rubato tabacchi e biglietti “Gratta e vinci” in corso di quantificazione. Ma il danno per l'attività è comunque importante. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della locale Compagnia. I militari hanno avviato le indagini per cercare di fare piena luce sull’accaduto. Sono stati eseguiti alcuni rilievi alla ricerca di tracce utili per risalire ai responsabili del colpo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA