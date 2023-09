Solofra verso il voto, il prefetto Spena rafforza i controlli

Rafforzato il presidio delle Forze dell’ordine a Solofra su disposizione del prefetto di Avellino, Paola Spena, all’indomani del summit convocato con il Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica rappresentato dai vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, Provincia e Comuni interessati.

Dopo la vicenda dell’audio circolato in rete su una presunta compravendita di voti nella campagna elettorale, il prefetto ha richiamato l’attenzione di tutti gli organi di polizia per un ulteriore sforzo.

Sul fronte giudiziario va avanti la Procura con il fascicolo aperto dopo la denuncia del candidato Nicola Moretti (sindaco uscente) per l’audio portato ai carabinieri in cui si sentono tre persone discutere di una compravendita di voti.

Un passaggio dell’audio in questione in cui Moretti avrebbe riconosciuto la voce del suo rivale competitor Antonello D’Urso. Altro colpo di scena pure il video sulle scuse al candidato D’Urso da parte del protagonista della vicenda che a sua volta tira in ballo anche Nicola Moretti aggiungendo di aver realizzato la registrazione su mandato di quest’ultimo. Moretti per questo ha presentato una denuncia per diffamazione.

Materiale per il quale anche D’Urso a sua volta ha presentato denuncia. Dunque, alla luce di quanto successo tra i due candidati a sindaco (il terzo è Maria Luisa Guacci), il prefetto di Avellino ha deciso di rafforzare i servizi di prevenzione e vigilanza per consentire una corretta chiusura di campagna elettorale.