«Sono un carabiniere», e porta via gli oggetti d'oro di un'anziana

Un'altra anziana nella rete dei truffatori. Una ottantenne di Vallata è stata truffata da un malvivente che, spacciandosi telefonicamente per carabiniere, le ha chiesto del denaro necessario per l’urgente pagamento di alcune contravvenzioni fatte al nipote. Poco dopo il truffatore si è presentato a casa della malcapitata e, benché senza uniforme e senza esibire alcun distintivo, è riesciuto ad impossessarsi di vari monili in oro. Solo dopo aver contattato il familiare l’anziana si è resa conto del raggiro e ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri della locale Stazione che hanno avviato le indagini.

