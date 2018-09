Lunedì 24 Settembre 2018, 13:24 - Ultimo aggiornamento: 24-09-2018 13:41

I carabinieri della compagnia di Ariano Irpino hanno tratto in arresto un 53enne di Sturno ritenuto responsabile dei reati di Porto abusivo di armi e munizioni, possesso di segni distintivi contraffatti nonché Irregolare detenzione di armi e munizioni. Durante un posto di blocco a Grottaminarda, i militari della locale stazione, unitamente ai colleghi dell’aliquota operativa, hanno proceduto al controllo di un suv condotto da un 53enne di Sturno, che ha riferito agli operanti di non aver nulla da nascondere ma appariva inspiegabilmente molto agitato.Insospettiti, i carabinieri hanno proceduto a un accurato controllo e, nel corso della perquisizione hanno rinvenuto una pistola a tamburo occultata in un marsupio posto sul sedile, carica e pronta all’uso, e, nel bagagliaio del veicolo, un machete di oltre mezzo metro, un lampeggiante blu simile a quello in dotazione alle auto «civetta» delle forze dell’ordine nonché una decina di cartucce calibro 12 a «palla unica».L’attività di polizia giudiziaria, estesa all’abitazione del fermato, permetteva agli operanti di rinvenire e sottoporre a sequestro altre armi e munizioni che, sebbene anch’esse regolarmente denunciate, risultavano detenute in un luogo diverso rispetto a quello notificato. Alla luce delle evidenze emerse dalla flagranza di reato, il 53enne è stato dichiarato in arresto e, dopo le formalità di rito espletate in caserma, sottoposto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica di Benevento.