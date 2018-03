Sabato 17 Marzo 2018, 23:15 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2018 23:20

Sorpreso con la marijuana, 24enne aggredisce a morsi i poliziotti. È accaduto al Rione Mazzini di Avellino. Il giovane, fermato insieme a due amici dalla Squadra Mobile, s'è scagliato contro gli agenti che gli chiedevano le chiavi per entrare in un garage di sua proprietà. Nel box gli uomini della Squadre Mobile e i colleghi della Sezione Volanti hanno scoperto una serra con una pianta di marijuna, semi di canapa e un bilancino di precisione. Il 24enne è stato denunciato per lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e coltivazione di sostanze stupefacenti.