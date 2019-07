Lunedì 22 Luglio 2019, 22:45

Lavoratore a nero e con reddito di cittadinza. Scatta la denuncia per un operaio di Domicella. E' stato sorpreso all'interno di un opificio. Nei guai anche il titolare per violazioni amministrative perché è stato accertato l’impiego anche di altri addetti senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Per l'operaio, invece, il deferimento per omessa comunicazione delle variazioni del reddito e del patrimonio al fine di accedere al beneficio del reddito di cittadinanza e per il reato di truffa aggravata per ottenere erogazioni da parte dello Stato.