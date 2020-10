Appena 18enne trovato in possesso di droga, arrestato giovanissimo di Santo Stefano del Sole con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I carabinieri della Stazione di Serino, insieme ai colleghi di Salza Irpina, hanno eseguito varie perquisizioni e tratto in arresto il ragazzo. A seguito di un’attività info-investigativa i militari hanno individuato nel giovane un possibile obiettivo d’interesse nella lotta alla droga. Ritenendo necessario eseguire una perquisizione domiciliare, appena entrati nella sua camera da letto, gli uomini dell’Arma hanno trovato circa 250 grammi di marijuana, un bilancino di precisione ed altro materiale utile al confezionamento delle dosi, il tutto sottoposto a sequestro, oltre a due piante dell’inconfondibile vegetale, con infiorescenze idonee alla produzione di marijuana, coltivate nel giardino dell’abitazione. D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 18enne è stato dichiarato in stato di arresto.

