Il cane Holli fa arrestare un 30enne a San Michele di Serino per droga. I carabinieri della Compagnia di Solofra hanno ammanettato un uomo che aveva nascosto cocaina e marijuana ed il materiale per il confezionamento tra i mobili della cucina, in soffitta e in un’autovettura parcheggiata nel suo garage. Questa volta i carabinieri hanno operato in sinergia con il cane Holli del Nucleo cinofili di Sarno che ha fiutato e segnalato lo stupefacente, mentre soldi, bilancino di precisione e materiale per il confezionamento sono stati rinvenuti nel corso della successiva perquisizione. Accompagnato presso la Stazione Carabinieri di Serino il 30enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA