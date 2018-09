Venerdì 7 Settembre 2018, 12:38

In manette per spaccio di cocaina due giovani della provincia di Benevento. Sono stati arrestati a San Martino Valle Caudina dai carabinieri. Durante un servizio notturno, i militari della locale stazione hanno proceduto al controllo dell’auto con a bordo i due soggetti. Nel veicolo sono state rinvenute 18 dosi di cocaina pronte per lo spaccio. La droga è stata sottoposta a sequestro.