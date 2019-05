CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 9 Maggio 2019, 09:54

Nella campagna elettorale irrompe il blitz antidroga. Ai domiciliari finisce una candidata al Consiglio comunale di Avellino. Rita Coluccino, 39 anni, schierata nella lista Ora Avellino che sostiene Gianluca Festa per la corsa alla carica di sindaco, è stata arrestata dalla Squadra Mobile nell'ambito dell'operazione che ha smantellato una rete di spaccio in città. Ieri il blitz degli uomini del vicequestore Michele Salemme che ha portato a far scattare le manette per cinque persone. Per tre di loro si sono aperte le porte del carcere di Bellizzi Irpino. Dietro le sbarre sono finiti Pasqualino Mastrogiacomo, 43 anni di Avellino; Francesco De Martino, 22 anni di Napoli ma di fatto domiciliato in città; Marino Ruggiero, 51 anni, sempre del capoluogo. Misura dei domiciliari per la Coluccino e per il 48enne di Mercogliano Luigi Pescatore. Rita Coluccino, che è incensurata, è la moglie di Pasqualino Mastrogiacomo. In questa tornata elettorale per le Amministrative in città ha scelto di correre nella compagine Ora Avellino. Si tratta di una delle formazioni che supporta Gianluca Festa per la fascia tricolore. Le indagini sono state condotte dagli agenti della Sezione Antridroga della Squadra Mobile di Avellino, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino con il pm Luigi Iglio.