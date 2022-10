Spaccio di marijuana, tre arresti in Irpinia

Tre arresti per droga in Irpinia. In azione la Squadra Mobile della Questura di Avellino. Gli agenti – coordinati dal vicequestore Gianluca Aurilia – hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di un giovane di Atripalda, che deteneva 5,618 chili di marijuana con principio attivo di molto superiore al consentito. A emettere il provvedimento il gip del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica, diretta dal procuratore Domenico Airoma. La Procura avellinese ha chiesto e ottenuto anche la misura cautelare nei confronti di un 45enne di Melito di Napoli e di un 50enne di Cervinara. Il 45enne avrebbe ceduto al 50enne 1,233 kg di marijuana che avrebbe ceduto a terzi.