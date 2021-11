Dal Napoletano all'Irpinia per spacciare droga, in manette

Manette per droga in Irpinia. I carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Baiano hanno tratto in arresto un 35enne della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante la notte, la pattuglia ha fermato a Baiano un’auto con a bordo l’uomo. Insospettiti dall’anomalo atteggiamento manifestato, all’esito della perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto 5 involucri contenente circa 1,15 grammi di cocaina, un pezzo di hashish di circa 22,5 grammi, un bilancino di precisione, sottoposti a sequestro insieme alla somma di 245 euro, probabile provento dell’illecita attività di spaccio.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 35enne è stato dichiarato in stato di arresto e trattenuto presso la Compagnia di Baiano, in attesa di comparire dinnanzi al Tribunale per essere giudicato con la formula del rito direttissimo.