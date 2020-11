Spara con un fucile a pochi passi dalle case, nei guai un anziano. I carabinieri della stazione di Castel Baronia hanno denunciato un uomo di San Sossio Baronia ritenuto responsabile dei reati di porto abusivo di armi, esplosioni pericolose, detenzione illegale di arma da fuoco e munizionamento. L’anziano, forse perché non troppo in forma per andare a caccia, aveva esploso dei colpi di fucile a poca distanza dalla sua abitazione. Uditi gli spari, sul posto è intervenuta la pattuglia in giro di perlustrazione. Alla richiesta dei militari l’anziano ha consegnato il fucile calibro 16 e varie cartucce, tutto legalmente detenute, confermando la sua passione per la caccia. Passione che gli ha causato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento. Sia il fucile che le munizioni sono stati ritirati e sottoposti a sequestro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA